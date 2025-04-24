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俄羅斯宣布禁止21名英國議員入境
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2025-04-24 12:53:14
中評社北京4月24日電／據新華社報導，俄羅斯外交部網站23日發布聲明說，為回應英國方面針對俄羅斯實施的一系列對抗行為，俄羅斯決定禁止21名英國議員入境。
聲明說，英國對俄實施的全面制裁以及該國官員“歇斯底里的言論”表明，英國執意與俄公開對抗。英國議會一些議員發表的支持沒收被“凍結”俄資產等言論，被反俄勢力用來破壞雙方合作的基礎。
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