印控克什米爾爆槍擊　至少26人遇難

載有遇難遊客遺體的救護車23日在印度警方護送下駛離案發地點。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，綜合法新社、新華社報導：印控克什米爾地區22日發生針對遊客的槍擊事件，造成至少26人遇難。印度總理莫迪22日提前結束對沙特的訪問並趕回國。莫迪承諾將把罪魁禍首繩之以法，印度安全部隊已展開大規模搜捕行動。



此次襲擊發生在有“印度瑞士”之稱的避暑勝地帕哈爾加姆鎮。印媒援引安全部門消息人士稱，7名武裝分子在人群聚集處向遊客近距離開槍，造成至少26人遇難。事發後，警察立即趕往現場。莫迪21日在印度接待來訪的美國副總統萬斯後，22日飛往沙特，原計劃進行為期兩天的訪問。襲擊事件發生後，莫迪提前結束訪問趕回印度。莫迪強烈譴責襲擊者“令人發指的行徑”，並承諾將把罪魁禍首繩之以法。他強調，印度打擊恐怖主義的決心堅定不移。美國總統特朗普表示，美國堅定地與印度站在一起，共同打擊恐怖主義。



中國外交部發言人郭嘉昆23日回應說，中方對此次襲擊事件予以強烈譴責。中方堅決反對一切形式的恐怖主義，我們對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯慰問。俄總統普京、聯合國秘書長古特雷斯等亦對此次襲擊表示譴責。



此前鮮為人知的反政府武裝組織“抵抗陣線”（TRF）宣稱對此次襲擊事件負責。一些遊客表示，襲擊事件讓他們深感恐懼，決定立即離開印控克什米爾地區。