全球信眾排隊瞻仰方濟各遺容

左圖：教宗靈柩23日移至聖伯多祿大殿。右圖：全球各地數以萬計的信徒23日湧向聖伯多祿廣場，等待瞻仰教宗遺容。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，綜合BBC、法新社報導：羅馬天主教教宗方濟各21日去世，享年88歲。當地時間23日上午，教宗靈柩從聖瑪爾大之家移至聖伯多祿大殿，供信眾瞻仰，直至26日舉行葬禮。23日清晨開始，來自全球各地數以萬計的天主教信徒湧入聖伯多祿廣場，排隊等候瞻仰教宗遺容。英媒稱，預計將有至少25萬人參加教宗的葬禮。



教宗靈柩於23日上午9時移至聖伯多祿大殿，信徒可於11時至午夜入場；24日和25日瞻仰遺容的時間分別為早7時至午夜、早7時至晚7時。據BBC報導，23日上午，數以萬計的信徒湧向聖伯多祿廣場兩側，平靜有序地排隊。隨著時間推移，熾熱的陽光炙烤大地，很多人撐起傘以保持涼爽。



一名67歲的退休女護士表示，她清晨4時起床，從150公里外趕來，只為能看到教皇靈柩經過廣場。來自墨西哥的信徒蒙托亞說，她感到自己“非來不可”，因為方濟各對她來說就像家人一樣。新婚夫妻路易斯和瑪卡雷娜表示，他們決定到羅馬度蜜月，原本希望能見到教宗並得到祝福。路易斯說：“教宗方濟各是一位聖人，他會在天堂祝福我們。”



羅馬和梵蒂岡已加強安保，以應對瞻仰教宗遺容及參加葬禮的人潮。方濟各將於26日被安葬在羅馬聖母大殿，屆時美國總統特朗普、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、烏克蘭總統澤連斯基等多國政要將出席葬禮。BBC報導稱，預計將有至少25萬人參加方濟各的葬禮。