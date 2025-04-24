魯比奧爽約　烏克蘭和談延期並降級

上圖：美國或承認俄羅斯對頓涅茨克等地的控制權。圖為頓涅茨克地區23日遭空襲。下圖 ：烏外交部長瑟比加（右二）23日抵達倫敦。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，美國、烏克蘭和歐洲官員原定23日在倫敦舉行烏克蘭問題部長級會議，但美國國務卿魯比奧突然取消倫敦之行，會議隨即被推遲並降級，令烏克蘭和歐洲陷入尷尬境地。有分析稱，魯比奧不參加倫敦會議是因為烏方不願接受美國總統特朗普提出的和平計劃。美媒22日爆料稱，特朗普的最終版本和平計劃僅有一頁紙，主要內容包括承認俄羅斯對烏克蘭被占領土的控制權。烏方抱怨說，該計劃嚴重偏向俄羅斯。



美方22日稱，由於日程衝突，魯比奧和美國中東問題特使威特科夫不會參加23日在倫敦舉行的烏克蘭問題部長級會議，美方僅會派出烏克蘭事務特使凱洛格。魯比奧22日晚與英國外交大臣拉米通電話，並表示他期待在“未來幾個月內”重新安排會議行程。



英國外交部23日發表聲明稱，烏克蘭問題會議被推遲，較低級別的會談將繼續進行，但不對媒體開放。與此同時，白宮宣布威特科夫本周將再次訪俄，與俄總統普京就烏克蘭問題進行第四次會談。



烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克23日稱，他與烏國防部長烏梅羅夫、烏外交部長瑟比加已抵達倫敦，“無論發生什麼，我們都會為和平而努力。”烏總統澤連斯基稱，烏克蘭堅持要求立即、全面、無條件停火。法國總統府23日稱，在烏克蘭問題上，烏方領土完整是歐洲方面一項“強烈訴求”。



美擬承認烏被占領土屬俄



美國副總統萬斯23日稱，美國已向俄烏提出“非常明確的提議”，俄烏都需要作出領土讓步，現在到了“要麼俄烏雙方同意，要麼美國退出斡旋”的時候。美媒22日爆料稱，威特科夫11日與普京會面後，美方制定了僅有一頁紙的“最終版俄烏和平計劃”，並於上周提交給烏克蘭官員。烏政府消息人士透露，烏方認為特朗普政府的和平計劃明顯偏向俄羅斯，詳細列出了俄方能得到哪些實際好處，卻對烏方能得到什麼含糊其辭。