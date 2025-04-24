中方反制見效　美國機器人製造受阻

中評社北京4月24日電／據大公網報導，綜合路透社、CNBC報導：特斯拉創辦人馬斯克22日表示，由於中國對稀土實施出口管制，旗下“擎天柱”人形機器人的生產受到影響。他稱特斯拉正在與中國方面合作，爭取獲得出口許可，以便將稀土磁鐵用於製造人形機器人。



馬斯克當天在特斯拉第一季度財報電話會議上表示，正與中方就此事進行溝通協調，希望能夠獲得使用稀土磁鐵的出口許可。“中方希望確保這些稀土磁鐵不會被用於軍事用途，這顯然不會，它們只會被用於（生產）機器人”。



馬斯克強調，特斯拉希望在今年底前能生產數千台“擎天柱”，但他同時警告，目前完全無法預測這項計劃的進展。



稀土是高科技產業不可或缺的材料，全球約90%的稀土供應和精煉加工來自中國。美國有70%的稀土產品依賴中國進口，其中重稀土的依賴率高達92%。



4月初，在特朗普政府對中國無理加征所謂“對等關稅”後，中方火速出台反制“組合拳”，除關稅手段外，還對7類中重稀土相關物項實施出口管制，精準反擊。中國外交部多次強調，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。



另外，馬斯克22日表示，從5月開始，他將大幅減少在政府效率部工作的時間，“將把更多時間投入到特斯拉”。特斯拉當天公布的財報顯示，今年第一季度營收同比下降9%，汽車業務收入同比下降20%，淨利潤同比暴跌71%。