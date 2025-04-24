人大代表：歷史從不憐憫短視者

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，是全球重要貿易水道之一。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，長和集團計劃“打包”出售巴拿馬運河港口等資產，引起海內外的強烈質疑和反對。但各界至今並沒有看到相關企業果斷停止交易，反而一方面拒絕作出任何正面回應，另一方面在媒體上散布各種混淆視聽的消息。本港多名政界人士批評長和執迷不悟，警告若是堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重，奉勸長和回到正軌，不要再玩弄伎倆，回頭是岸。



港區全國人大代表陳勇批評，長和集團宣布計劃出售旗下全球大部分港口業務一事過去了一個多月，然而長和官方從未正面回應事件，反而一直放煙霧彈，不斷有小道消息傳出，或稱將改由意大利財團接手交易，可謂執迷不悟。這種玩弄伎倆的拖延態度，對國家在貿易、航運等領域的傷害更大。



奉勸長和勿做傷害國家的事



陳勇表示，美國近期炮製所謂“中國控制巴拿馬運河”的謊言，甚至惡毒攻擊中方，不過是為其控制運河製造借口，推進擴張“門羅主義”美國霸權。結合最近的貿易戰，如果在這樣的情況下還要“跪低”，不僅傷害民族感情，還會斷送自己的基業，相信長和未來的經營也會受到美方打壓。



國家市場監督管理總局早前宣布依法對長和港口交易進行審查，陳勇強調，既然國家有關部門已經展開調查，就一定會追究到底。他重申，衹有依靠國家才可以應對危機，一間企業即使擁有再多財富，沒有國家作為後盾，這些財富也終將被霸權掠走。奉勸長和回到正軌，不要做傷害香港和國家的事。



港區全國人大代表樓家強強調，國家法治體系始終是市場經濟健康運行的根本保障，法律合規是企業經營不可逾越的底線，突破法律紅線的“機會主義行為”將引發嚴重的負面影響。當今環球局勢複雜多變，企業經營必須要更清醒認識和履行“資本無國界，但企業有祖國”的基本原則。以巴拿馬港口交易事件為鑒，正是因其涉及“不可逆轉主權屬性”、物流樞紐控制權等戰略要素，這絕非單純的商業往來。此事也再次警示企業在全球化運營中必須建立系統性合規體系，不忘大義大節，將風險防控關口前移。