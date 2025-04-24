﻿港區“關愛社區”活動啟動　推動社區發展

港區省級政協委員“關愛社區 服務為民”活動啟動禮昨日下午在尖沙咀街坊福利會舉行。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，港區省級政協委員“關愛社區 服務為民”活動啟動禮昨日下午在尖沙咀街坊福利會舉行。中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、署理政務司司長卓永興、港區省級政協委員聯誼會主席蘇清棟等人出席。聯誼會表示，香港進入由治及興新階段，作為香港愛國愛港陣營的重要力量，為助力委員更好發揮雙重積極作用，支持行政長官和特區政府拚經濟、謀發展、惠民生，聯誼會發起組織“關愛社區 服務為民”活動，帶領全體港區省級政協委員進基層、進社區，開展中央和特區政府重要政策宣講、敬老服務、社區發展、文化建設等服務市民的工作。



卓永興致辭時表示，國家與香港正面對前所未有的大變局。美國處處對我國扯後腿、下套子，最近更揮舞所謂“對等關稅”（其實是絕不對等的關稅）的大棒。美國霸凌欺壓挑釁全世界，必定遺臭歷史、為世人唾罵，其險惡圖謀亦一定不會得逞。面對美國的經濟脅迫，我們必須站在一起，敵愾同仇，堅持做理智正確的應對、堅持中國人的風骨底氣，挺身出來對野蠻說不、對貿易殖民主義說不。他呼籲，聯誼會繼續發揮好中流砥柱的作用，用委員的廣闊人脈發動社會各界，與特區政府攜手，做好帶動經濟發展和地區治理工作，帶領全港市民克服當前的挑戰，在實現中華民族偉大復興的征途上昂首前行。



蘇清棟：貼近群眾 聚焦養老及教育



蘇清棟指出，聯誼會希望通過“關愛社區 服務為民”活動，帶領全體港區省級政協委員深入基層、進入社區，全心全力為市民服務，全力支持行政長官和特區政府拚經濟、謀發展、惠民生。



蘇清棟續表示，聯誼會將會在三方面精準發力：第一，精準惠民，推動社區發展；充分發揮政協委員人脈廣泛、資源豐富、貼近群眾的優勢，聚焦養老、教育、公共設施、文化建設等民生領域。第二，凝聚共識，當好橋梁紐帶；一方面當好政府落實施政部署的助推者，另一方面要與市民建立常態化聯繫網絡，認真聽取居民意見建議，推動政府與居民之間的良好互動。第三，培育社會棟梁；積極搭建學習實踐平台，讓青年在基層服務實踐中接受歷練、積累經驗、提升能力，成長為社會的中流砥柱。