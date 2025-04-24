特朗普掀關稅戰：交易的藝術還是收租的手腕

美國政府在與中國的貿易談判中，若採用特朗普過往的商業策略，勢必失敗。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月24日電／據大公網報導，特朗普的從政起點就是美國總統，鑒於其內政外交經驗的一片空白，勢必將過去的商業理念帶入到日常工作。其中既有安排下屬相互制衡的“辦公室權術”，亦有外界津津樂道的“交易的藝術”。但他引以為傲的談判手腕，其實存在重大的缺陷。



自特朗普首次入主白宮以來，《交易的藝術》（The Art of the Deal）一書就被外界拿來反復研究。但作為自傳體著作，內容多有主觀美化之嫌，所總結的交易心得也遠談不上是“藝術”，不過是漫天要價就地還錢。筆者將之比作舊社會京津兩地混混，“跳寶案子、吃倉訛庫”的伎倆。（詳見4月10日B5版“關稅戰：中國有後招 美國無贏牌”）



然而，所有的個體都是其過去經驗的總合。《交易的藝術》的寶貴之處，在於完整地記錄了特朗普初入商海的歷程，這也是塑造他價值觀念與談判技巧的重要階段。



特朗普早期幫助父親管理旗下物業，負責解決租金拖欠問題。在此過程中，他逐步摸索出一套“軟硬兼施”的談判策略：親自面談製造壓力，利用心理優勢占據主動，先是強調不合作的嚴重後果，再根據對方反應調整方案，是採取法律途徑抑或寬限日期。



縮減逆差 得不償失



目前看來，特朗普在關稅戰中忠實地遵循了上述流程，但貿易談判不同於業主收租，他的慣有認知造成了兩大誤區。



首先是對全球化下貿易赤字的理解。特朗普認為，美元係國際貿易中的關鍵“公共用品”，而附帶成本全部由美國獨自承擔，造成了嚴重的貿易逆差與財政赤字。這一觀點後來被白宮經濟顧問委員會主席斯蒂芬.米蘭（Stephen Miran）系統化與理論化，並在此基礎上提出了《海湖山莊協議》。