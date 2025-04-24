港積極引資吸人才　利好樓市

中評社香港4月24日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析認為，由新冠疫情開始至今，香港的生活環境起了明顯變化。內地政府在恢復通關後，對香港的重視日益加深，推出多項促進兩地互動的政策，這也成為港人北上消費熱潮的開端。而剛過去的長假期，就約有184萬人次出境到內地。港人北上現象並非新事物，過去已有不少香港人前往內地發展或消費，但近年北上消費之所以引人注目，主要是因為內地在疫情後的經濟環境轉變。



內地商家為求生存，競爭愈發激烈，加上租金、人工和產品成本相對低廉，推出的貨品和服務在價格上更具吸引力。相比之下，香港因高昂的經營成本，導致消費環境顯得昂貴。日益便利的兩地交通進一步推動北上消費趨勢。



在香港，不少人認為營商變得愈來愈困難，但筆者並不完全認同這種論調。其實，近年香港的租金水平已有所回落，雖然人工成本仍然高企，特區政府已放寬政策，允許多個工種輸入外勞，從而緩解人手短缺的壓力。筆者認為，症結不在於成本本身，而在於香港商家能否適應時代變化，通過創新求變，而非固守傳統經營模式。內地商業模式近年有所突破，產品以價格合理、品質優良、外觀吸引著稱，這正是吸引香港消費者的重要因素。



許多香港人在北上消費時，都忽略了時間成本。雖然往返內地變得方便，但始終比留港需要花費更多時間和精力。若將這些隱性成本計算在內，北上消費的總成本，可能與本地消費相差不大。更重要的是，若港人不支持本地消費，可能會帶來長遠的負面影響。若港人長期將消費力轉移至內地，本地經濟可能陷入惡性循環，導致商戶倒閉、就業減少。



事實上，近年香港樓市遲遲未能重返正軌，與消費力外流不無關係，還幸內地政策對香港經濟的支持正逐步顯現。例如恢復深圳居民“一簽多行”的政策，就刺激了近期香港的經濟活動，並對樓市產生正面影響。此外，香港的人才輸入計劃和投資移民政策等，招攬人才又引入資金，亦惠及香港樓市。數據顯示，內地買家在香港樓市總成交量中的比例已升至約兩成，反映出這些政策的實質效應。



本地商家需創新求變



筆者認為，港人應重新審視留港消費的重要性，以實際行動支持本地經濟。單靠政策支持或外來資金，始終不足以全面振興經濟，穩固本地消費力才是關鍵。與此同時，香港商家亦需積極應對挑戰，通過創新提升競爭力，例如開發更具吸引力的產品或服務，以挽留本地消費者，單靠賣情懷始終難以維持得太久。