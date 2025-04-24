香港新學年課本平均加價2.9%

教育局更新“適用書目表”，新學年課本加價幅度較往年放緩。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，教育局於22日更新“適用書目表”，新學年教科書價格平均比本學年上升2.9%，加幅較去年的3.16%略為放緩，至於凍結價格和減價課本則占約25%。



此外，將取代小學常識科、9月新學年於小一及小四全面推行的人文科和科學科，有多間出版社調低課本價格，有科學科教科書減價約七成。



增幅放緩 1／4課本凍價減價



小學常識科將分拆為人文科及科學科，9月新學年起在小一及小四開始推行，分三年逐步推行至小學全年級。由“尊科數碼教育服務”出版的小一及小四科學科教科書《小學科學探索》，每套定價由本學年的386元減至118元，跌幅達69.4%。



人文科方面，現代教育研究社的《現代小學人文》，高小課本每套書價減86元至190元，減31.5%。小一課本亦減40元至186元，減21.2%，兩套書減價後均與其他出版社的人文科教科書相若。



至於初中公民、經濟與社會科教材價格，五家出版社推出的六套教材價格區間為606元至700元。而高中公民與社會發展科教材中，明報出版的教科書連續兩年維持原價，其餘六套教材均有不同程度漲價。



在小學教材方面，即將完成歷史任務的常識科教材亦降價。以教育出版社《今日常識新領域》（第三版）為例，初小教材從1064元降至948.5元，降幅達10.9%；高小教材也從1152元降至1064元，降幅為7.6%。初小的中文科亦有教科書減價。由教育出版社有限公司出版的兩套中文教科書《快樂學語文》和《我愛學語文》，每套價格減幅分別達15.2%和18.8%。



不過，也有不少教科書加價幅度高於平均加幅，例如由“培生香港”出版的四套初小英文科教科書，加幅均達7.2%。



教育局表示，當局一直呼籲教科書出版社履行企業社會責任，在定價時盡量考慮目前經濟情況，保持克制，以減輕家長的經濟負擔。政府亦通過“學校書簿津貼計劃”和“綜合社會保障援助計劃”，持續為有經濟需要的學生提供經濟援助。教育局亦提供免費和多元化的網上學與教資源，供教師參考及學生自學。



教育局籲出版商履行社會責任



最新一份“適用書目表”已包括小一和小四的人文科和科學科教科書。教育局表示，兩科的小二和小五課本預計於明年9月前推出；小三和小六課本則預計於2027年9月前推出。