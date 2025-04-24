富權：426集會能否辦成“倒賴”前哨戰？

中評社香港4月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：“四二六”集會能否辦成“倒賴”前哨戰？以下為文章內容。



前日舉行的“在野領袖峰會”，除了確立了由中國國民黨主席朱立倫提出四大合作方向，包括提高特別預算、擴大內需、分散市場、召開“國是會議”加之雙方建立平台進行溝通合作之外，還就短期行動達成了兩項共識，其一是國民黨和民眾黨都不贊成“倒閣”，但卻贊同“倒賴”；其二是民眾黨主席黃國昌呼應朱立倫的邀請，將會動員支持者尤其是“小草”們參與四月二十六日在凱道舉行的“戰獨裁、站出來”集會活動。



國民黨中央對於“倒閣”的態度，朱立倫昨日在國民黨中常會上有所解釋。他指出，“倒閣”一直都是選項，從年初到現在都有討論，但台灣民眾要倒的是獨裁者賴清德，而非倒賴清德的“稻草人”。而且，到現在為止，黨中央曾經徵詢過的國民黨“立委”大多數不贊成用“倒閣”方式去自傷，而且“倒閣”沒有辦法傷到賴清德。



實際上，一方面，“倒閣”可能會反過來幫了賴清德的大忙，因為將會讓賴清德具有正當性“理由”提前實現“行政院長”換人，換上自己的親信“意中人”潘孟安的計劃，“多謝夾唔抖”；另一方面，對國民黨也是弊大於利，在進行“立委”重選中，國民黨可能將難以保持目前的“五十二加二”的席次，而且在民眾黨議席將會下跌的情況下，民進黨的議席反而上升，在“此消彼長”下，“立法院”的版圖就將發生顛覆性的變化，民進黨將再次實現“完全執政”。



而民眾黨更是不可能贊成“倒閣”，因為民眾黨目前擁有的八席“不分區立委”，是在時任黨主席柯文哲的聲望達致巔峰時取得的；倘若“倒閣”成功，賴清德卻下令解散“立法院”並進行“立委”選舉，在目前民眾黨的支持度低沉下，其政黨票將無法再次獲得二零二四年大選時的較高得票率，充其量最多只能是獲得分配四席“不分區立委”，亦即“腰斬”一半。而且，在“二零二四”大選中，民眾黨的政黨票獲得三百零四萬餘票，每年“政黨選舉補助金”達一億五千萬元。如果重選“立委”，民眾黨政黨票的得票率及得票額都大跌，“政黨選舉補助金”也遭“腰斬”，黨務運作資金的缺口如何填補？



因此，“倒閣”雖然有利於提振在野陣營的士氣，但後果卻是並不樂觀，是典型的“動機與效果不統一”。

