最國際化大學排名　科大膺全球第二

2025年THE亞洲大學排名出爐，科大繼續位列全港三甲。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，2025年泰晤士高等教育（THE）亞洲大學排名出爐，香港科技大學繼續位列全港三甲，香港城市大學則繼續躋身亞洲20強，位列第16位，在“產業”指標中表現卓越，獲得滿分，榮登全亞洲榜首。香港浸會大學由去年的63位上升至50位，是自2018年以來在該排名中的最佳表現。



2025年THE亞洲大學排名，共有853間來自35個亞洲國家或地區的大學上榜。科大在最新公布的2025年泰晤士高等教育全球最國際化大學排名中，榮獲全球第2名，科大表示，學校畢業生亦獲環球人力市場認可，長期雄踞最具競爭力雇員全球三十強之列。科大續表示，學校將繼續努力，在教學產研各方面追求卓越，致力為社會作出貢獻。



在決定THE排名的五項評審指標（“產業”、“國際展望”、“研究質量”、“研究環境”及“教學”）中，位列第16位的香港城市大學在“產業”指標中表現卓越，獲得滿分，榮登全亞洲榜首。另外，城大亦在“國際展望”指標中排名全港第一。城大亦是香港兩間大學之中，其中一間於全部五項指標中排名全亞洲30名以內。



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