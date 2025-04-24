特朗普關稅反覆橫跳　背後是博弈和經濟凶兆

中評社香港4月24日電／面對金融市場的動盪、商界領袖的警告和高級智囊的諫言，美國總統唐納德·特朗普本周對傑羅姆·鮑威爾和中國這兩個他的常用出氣筒緩和了態度。



彭博報導，特朗普懷揣著重塑全球經濟的夢想重新入主白宮。但面對著股市和債市的動盪難安以及企業大亨的訴求，他的決心似乎已經發生了動搖。有權有勢的商界強人擔心，全面加徵關稅和干預聯儲會可能引發經濟災難。



連日指責鮑威爾後，特朗普周二突然表示無意將其解職。總統還表示相信與北京達成協議後他對中國商品加徵的高額關稅就能大幅下降。周三有報導稱美國考慮在五年內逐步降低對華關稅後，特朗普對媒體說一旦談判塵埃落定，中國會“安然無恙”。



特朗普態度的180度大轉變緩和了數周來拋售背後的投資者恐慌。美國股市周三在兩周最佳行情基礎上乘勝追擊，標普500指數高收1.7%。



不過這也凸顯出市場和經濟正以前所未有的方式被一位美國總統玩弄於股掌之中。換而言之，未來還會出現更多的動盪。



特朗普周二來了個180度大轉彎，稱他願意大幅下調對中國加徵的145%關稅。他態度軟化前一天剛剛會見了沃爾瑪、家得寶和Target Corp.等公司掌門人。據知情人士透露，與會大佬們稱進口稅可能擾亂供應鏈並抬高商品價格。其中一位知情人士說，有關幾周後商鋪貨架可能空空如也的警告似乎觸動了特朗普。



“我們將與中國達成一項公平的協議，” 特朗普周三會見媒體時表示。



當天傍晚，特朗普表示他可能會在“接下來的兩到三周內”宣布對包括中國在內的各國稅率。與此同時，他說最終時間取決於中國是否與其接觸。

