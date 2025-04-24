亞洲大學排名　香港6大學躋身50強

來源：香港商報網 中評社香港4月24日電／香港商報網報導，2025年泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）亞洲大學排名出爐，本港有6間大學躋身前50名，香港大學和香港中文大學繼續位列前10名。



根據排名，本港6間大學進入榜單前50名。其中，港大排第6名，中大上升一位，排第9名；去年跌出前10的科大，今年繼續排第12名；城大比去年下跌一位，排第16名，城大在“產業”指標獲得滿分，榮登全亞洲榜首，亦在“產業”和“國際展望”兩個指標中排名全港第一；理大上升一位，排第18名；浸大繼去年進入前100明，排第63後，則由今年躍至第50名。



港大回應表示，作為區內領先學府，學校一直為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，進一步提升港大在國際間的聲譽。



中大發言人表示，中大已是連續第8年躋身亞洲前10，充分展現大學在研究及教育的卓越表現，大學會繼續致力於研究、教育和創新方面追求卓越，助力香港發展為國際創科中心及國際專上教育樞紐，為香港、國家，以至全球社會作出貢獻。



科大表示，大學將繼續努力，在教學產研各方面追求卓越，致力為社會作出貢獻。



城大校長梅彥昌表示，城大的教研水平持續進步，在推動國際化教育方面保持全球領先地位，最近更蟬聯THE 2025年度全球最國際化大學，成績斐然。城大將持續引領高等教育發展及國際化，鞏固香港作為亞洲區和國際專上教育樞紐的地位。

