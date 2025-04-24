特朗普批澤連斯基“煽動性言論”　烏方發聲

中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國總統特朗普23日批烏克蘭總統澤連斯基的“煽動性言論”阻礙解決俄烏衝突，美國副總統萬斯同日也敦促烏方接受美方和平提議。烏方當天重申致力於美方主導的和平努力的立場。



特朗普和萬斯齊施壓



據烏克蘭國家通訊社22日報導，澤連斯基當天向媒體表示，在達成停火後，烏方願意以“任何形式”坐到談判桌前，但永遠不會承認被占領土屬於俄羅斯。“烏克蘭不會承認（俄方）對克里米亞的合法占領，在這個問題上沒什麼好談的，這超出了我們的憲法規定”。



特朗普23日在社交媒體上發文，指責澤連斯基這番言論對與俄羅斯的和平談判“非常有害”，稱這種“煽動性言論”使得俄烏衝突難以解決，只會延長殺戮。



特朗普還說，現在離達成協議已經很近了，澤連斯基應該立刻把協議搞定。



特朗普20日說，希望俄羅斯和烏克蘭“本周”就結束衝突達成“一項協議”。他日前表示，如果圍繞結束俄烏衝突的談判無法在短期內取得明確進展，美國將不再參與斡旋。



另據美國媒體報導，萬斯23日也公開呼籲烏克蘭接受美國的和平提議。美國媒體報導，該提議框架中包括烏克蘭承認俄羅斯占領克里米亞、烏克蘭不加入北約等內容。



萬斯重申，如果圍繞結束俄烏衝突的談判無法在短期內取得明確進展，美方將退出斡旋。《紐約時報》報導說，這是美國官員首次以如此直白的措辭公開闡述俄烏停火協議，這些言論似乎旨在加大對烏克蘭的壓力。