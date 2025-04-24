中國成為全球貿易“穩定之錨”

中評社北京4月24日電／據人民網報導，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）、第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，人頭攢動、精彩不斷；中國一季度國內生產總值（GDP）增長超預期、一季度中國進出口規模創歷史同期新高……在全球貿易面臨美國政府濫施關稅帶來巨大混亂和高度不確定性的當下，這些來自中國的好消息給世界帶來了信心與希望。



來自中國的好消息



中國是全球貨物貿易第一大國、服務貿易第二大國，是全球經濟復甦的動力源、穩定錨和壓艙石，中國的好消息必定會給全世界帶來信心與希望。



“展會期間，不少來自東南亞、中東、拉美地區的國際採購商對我們的農業無人化設備表達出強烈的合作意向，部分採購商更是直接表達了明確採購需求。”



“阿根廷的新客戶剛達成了8萬台冰櫃合作意向，展會後準備到商丘的工廠深入考察；非洲一位老客戶決定追加訂單，目前談了2000萬美元合作。”



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這些是來自廣交會的聲音。



4月19日，以“先進製造”為主題的第137屆廣交會一期展覽落下帷幕。據廣交會承辦方中國對外貿易中心發布，截至4月19日，已有來自全球216個國家和地區的148585名境外採購商到會，較第135屆同期增長20.2%。本屆廣交會於4月15日至5月5日分三期舉辦。



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