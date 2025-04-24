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韓國前總統文在寅因涉嫌受賄被檢方提起訴訟
http://www.CRNTT.com   2025-04-24 16:37:35


　　中評社北京4月24日電／據新華社報導，據韓聯社24日報導，韓國前總統文在寅因涉嫌受賄被檢方提起訴訟。

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