中評社北京4月24日電／網評：國家安全的覺醒 港人肩負的重任



來源：大公網 作者：李正儀（團結香港基金總裁）



我讀書時，國家安全的定義是不讓外敵入侵我們的家園，讓市民安居樂業、經濟可以穩步發展、社會各界可以各展所長。但過去十多年，香港經歷太多的挑戰，讓我們瞭解國家安全是涉及多個維度。巍巍中華，最需要對國家安全覺醒的地方是香港、最佳培育這份覺醒的地方是香港，因為香港最對外開放、最與外融合、最受外來影響、最易遭受國安挑戰。



面對國家安全的多維度挑戰，香港既要堅定維護國家安全，亦要用好“八大中心”的定位，發揮好內聯外通、助力國家高水平對外開放和推動中外文化交流的功能。



4月15日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席全民國家安全教育日開幕典禮並發表主旨講話。夏主任表示：“美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些‘鄉巴佬們’在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！”



夏主任的講話反映國際地緣政治形勢的嚴峻，香港自然不能置身事外。在港英時期，香港是西方“觀察”中國的基地，當時西方情報界流行的說法是：“要知道中國發生什麼，問美國駐港領事館便最清楚。”回歸後的香港，不再是西方國家的觀察基地，而是維護國家安全的第一線。



去年，我出席一項國家安全教育日活動時，閱讀了總體國家安全觀資料小册子，對總體國家安全觀有了更深入的理解。總體國家安全觀涵蓋20個重點國安領域，三個傳統的國安領域是：政治安全、軍事安全、和國土安全。另外17個領域包括較為人熟悉的經濟安全、金融安全、生物安全、網絡安全，亦有較少備受注目的文化安全、海外利益安全、人工智能安全、數據安全、生態安全、糧食安全和資源安全等。近期也有國民教育活動內容包涵這20個領域。