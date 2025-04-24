中評社北京4月24日電／網評：以更全面國安意識辯證理解安全與發展



來源：大公網 作者：陳克勤（民建聯主席、立法會議員）



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在全民國家安全教育日開幕典禮發表主旨講話，對維護國家安全的重要性、持續性、廣泛性進行了深入闡述，引起香港社會廣泛探討。可以說，在美國大行單邊霸權，對中國極限施壓的外部環境下，夏主任的講話為香港以高水平安全護航高質量發展，提供了十分重要的指引。與此同時，隨著國際局勢的變化，香港社會亦應借此機會，更加深入、全面瞭解香港特區維護國家安全的歷史與發展，特別是有關基本法第23條立法工作的來龍去脈，從而對國家安全對香港發展的影響有更加深刻的認識。



夏主任指出，“如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的。大家要丟掉幻想。”特朗普政府的霸道霸淩行徑，及對國際秩序和全球貿易所造成的嚴重影響，相信已經令絕大部分港人醒悟，認清美國霸權的危害，及其遏制中國的險惡用心。在此背景下，若能更加全面回顧香港在回歸前後圍繞國家安全所發生的事件，結合現時的形勢背景，無疑將令香港社會對國家安全的重要性有更加深入的理解。



丟掉幻想認清美國真面目



在基本法第23條立法一周年之際，民建聯出版了回顧23條立法大事的書籍《23演義》，全面總結了回歸前後，圍繞國安本地立法的歷史。為何2003年未能完成23條立法，在回歸前港英政府又埋下哪些“暗雷”，影響回歸後的國安工作，在本書中都有詳實闡述。民建聯會繼續向社會各界積極推廣此書，希望能在如今國際變局的關鍵時間節點，彌補長期以來有關教育的缺失。透過相關資料，可以讓更多港人客觀地認識到香港所面臨的國安風險，及國家安全工作的必要性和重要性，從而更加認清美西方的真實面目。



香港國安法及《維護國家安全條例》只針對極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而其保障的是絕大多數香港居民的切身利益。