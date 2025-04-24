市場波動　考慮非美元國家債券

中評社北京4月24日電／據大公網報導，全球大部分股市近期都因為關稅問題而變得風高浪急，不單止股票市場，其他較高風險的投資產品（除了黃金和貴金屬外）都表現得非常波動，對於喜歡收益穩定和冒較低風險的投資者，債券是一個好選擇。不過，如果投資一間公司債券，投資者必須仔細研究該公司的財務狀況和還款能力；相對而言，投資國家債券可說是比較安全的。另外，美匯指數近期急跌，港元與美元掛鈎，亦受到拖累，投資者若要分散手上的港元資產風險，可以考慮買入非美元國家的債券，例如英國債券是一個不錯的選擇。



投資者買入其他國家的外幣債券，需要考慮外匯風險。國際貨幣基金組織（IMF）周二調降對英國2025年經濟增長預估，從1月時預估的1.6%下調至1.1%，降幅超過其他三個歐洲主要經濟體，但最新預測仍高於政府預算機構預估的增長1%，以及英國央行預估的增長0.75%。IMF將英國2026年經濟增長預測從之前的1.5%下調至1.4%。儘管前景暗淡，但IMF仍將英國今年通脹率預測從1月的2.4%大幅上調至3.1%。通脹率的上升有機會紓緩英國減息的壓力，對英鎊匯價產生支持。



債息率高過定期 可攻可守



另一方面，英國國債收益率在近日英國當局公布3月份的通脹數據低於預期後下跌（收益率下跌，即是債券價格上升），這提高了英國銀行減息的可能性。英國3月份年通脹率從2月份的2.8%降至2.6%，低於華爾街日報調查中經濟學家預期的2.7%。相關的分析師預期，英國銀行將在5月份的下次會議上減息，有利債券價格上升。昨天在執筆時，英國10年期國債收益率下跌1.3%至4.574厘。於今年1月，相關收益率最高5.055厘；而去年9月，相關收益率最低3.805厘。如果於現價買入，後市能夠跌到大約4厘，債券價格有不錯的升幅；即使債券價格沒有改變，亦可以收取逾4.6厘的年利率，比資金放在定期存款好，進可攻退可守。