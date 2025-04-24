工人生產力高　馬來西亞成設廠熱門地

中評社北京4月24日電／據大公網報導，香港貿發局經貿研究最近走訪馬來西亞的吉隆坡、雪蘭莪和檳城，以瞭解當地最新商業動態和投資機會。



根據東盟秘書處統計，截至2023年底，馬來西亞的外商直接投資存量達到2017億美元。香港一直是馬來西亞第二大投資來源地，截至2023年底，對當地的直接投資存量約為250億美元。其中銀行和物流等服務業的投資約占80%，其餘則屬製造業。



檳城是馬來半島西北海岸的一個州，有“東方矽穀”之稱。香港一些大型企業已在馬來西亞扎根數十年。調味品品牌李錦記和電子玩具公司偉易達等香港公司更在馬來西亞設有生產設施。



馬來西亞人口約3300萬，占東盟總人口約5%。根據亞洲生產力組織的資料，2022年馬來西亞的勞動生產力在東盟排第二位，僅次於新加坡。



儘管馬來西亞的勞工成本較高，但仍然是重要的製造業中心，在外資公司的投資總額中，約80%投放在製造業，反映該國是個深得全球投資者青睞的生產基地。一家在雪蘭莪設廠的香港製造商向香港貿發局經貿研究指出，雖然馬來西亞的勞工成本較東盟其他國家高，但是該國工人一般具備較高生產力，並能迅速適應較複雜的工作流程。以該公司為例，當初將生產線從香港遷移到馬來西亞時，由於該國工人很快便熟習工作流程，搬遷所需的時間比預期短。



近年來，基於成本考量及為了保持韌性，供應鏈多元化蔚然成風。馬來西亞是個位於印度洋與南海之間的戰略要地，屬主要海上貿易航線的交匯處。特別是該國鄰近中國內地、中國台灣、韓國等主要電子產品產地，且與美國和歐盟的貿易關係牢固，理所當然成為東西方之間的重要中介點。



港企投資 服務業占80%



值得留意的是，香港多年來一直是馬來西亞的第二大外來投資者，這不僅反映兩地商業聯繫緊密，也反映香港商界對該國的信心。香港經濟以服務業為主，而香港在馬來西亞的直接投資存量中，也有約80%投放到服務業。另一方面，香港製造業公司目前大多把生產基地設在內地，不過想必也注意到供應鏈多元化的趨勢日趨熾熱，而馬來西亞等東盟國家正逐漸成為搬遷廠房的熱門地點。