摩通看好濠賭收入 薦美高梅銀娛

中評社北京4月24日電／據大公網報導，摩根大通發表研究報告指，基於行業調查，4月首21日的澳門賭收為130億（澳門元，下同），即日均賭收為6.19億元，表現略優於過往。該行預計4月澳門賭收按年大致持平，與第一季的趨勢大致相同。



摩通建議，近期投資者選股應保持防守性。該行看好美高梅中國（02282），因其第一季盈利堅韌且相對價值及收益率較高，予“增持”評級。而在大型股份中，該行偏好銀河娛樂（00027），並給予“增持”評級，看好其相對價值及中期增長優勢。



中金：首季賭收恢復疫前



此外，中金公司亦發表報告指，根據中國澳門博彩監察協調局數據，澳門今年首季總博彩收入按年增長0.6%，按季增長0.4%，恢復至2019年首季總博彩收入的75.7%。



該行預測，今年首季行業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年下降5%，但按季下降2%至19.42億美元，恢復至2019年第一季的77%。該行認為，行業表現主要是由於中場板塊較為乏力，同時由於行業競爭加劇，行業再投資率小幅上漲。



個股方面，該行重申，美高梅中國的“跑贏行業”評級，基於其﻿復甦程度持續跑贏行業；同時亦重申對銀河娛樂的“跑贏行業”評級，基於其新物業放量。