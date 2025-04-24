江淮少年　起舞天山之下

4月14日，羅昊（前）和同學在舞蹈學院專業技能課教室裡學習維吾爾族舞蹈。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，夜晚11點的新疆藝術學院舞蹈學院練功房內，19歲的羅昊仍對着落地鏡練習。旋轉、騰躍、抖肩，少年修長的身形劃出優美的弧線。這個來自安徽合肥的少年，正用肢體語言解構著木卡姆的古老密碼。



幾年前，羅昊偶然間在網上看到曾獲第十三屆中國舞蹈“荷花獎”民族民間舞金獎的《陽光下的麥蓋提》視頻，為這個自幼習舞的江淮少年打開了新世界。視頻裡，“刀郎木卡姆”與“鼓子秧歌”的對話、舞者剛勁有力的鷹舞振臂、少年們激情澎湃的神情，讓羅昊第一次意識到舞蹈不僅是形體的表達，更是流淌著文化的血脈。懷揣著對民族舞的痴迷，這個從未踏足西北的少年開始學習新疆民族舞蹈。



2024年，羅昊如願考上新疆藝術學院舞蹈學院。跨越三千公里來到烏魯木齊後，真正的挑戰才剛剛開始。在學習維吾爾族舞蹈的課程時，羅昊發現自己以前學習的很多動作都不夠規範，尤其是一些民族舞特有的細微表現，於是他總是反復加練直到滿意。



這個學期，羅昊被選中參演將於下半年演出的舞蹈《陽光下的麥蓋提》。能參演自己向往的舞蹈，羅昊非常珍惜這個機會，幾乎每天都要和同學們切磋、排練。羅昊說：“我要盡全力用我的肢體語言展現這支舞的魅力，讓更多人看到令人熱血沸騰的民族舞蹈。”