打造閱讀新空間　激活消費新動能

南京金陵舊書市集裡，古風裝扮NPC（非玩家角色）引導員正在與一位小學生互動。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，今年4月23日是第30個“世界讀書日”。記者走訪多地看到，AI賦能、數字驅動引領電子書、有聲書等市場蓬勃發展，“新書店”通過打造復合多元業態吸引更多人群，書市以個性化書籍、精準化營銷、豐富活動等帶動更大規模消費……全民閱讀以線上線下多種形式不斷深化發展，通過打造閱讀新空間，不斷激活消費新動能。



AI賦能，打開數字閱讀市場空間



山西夏縣新建路小學三年級學生賈有逸喜歡午睡前打開國學機，聽兩則國學經典故事。“花100多元，就能讓孩子擁有一個國學故事庫，很值！”賈有逸的媽媽說。



“不只學生，數字閱讀已從小眾選擇變成大眾日常。”中國音像與數字出版協會理事長孫壽山說，覆蓋全年齡段、全場景閱讀的數字閱讀生態已經形成。



AI賦能下，數字閱讀體驗不斷優化。AI眼動翻頁、AI聊書、AI問書……在4月23日於山西太原舉辦的第四屆全民閱讀大會上，數字閱讀從業者展示著數字閱讀的新可能。對於創作者來說，效率也不斷提高。中國移動咪咕數媒總編輯張學偉說，應用AI以來，咪咕AI＋劇本改編生產效率提高了60%，周期縮短了70%。



數字閱讀平台掌閱科技於世界讀書日前夕推出“423讀書日”主題活動。打開掌閱App，18本覆蓋歷史、科技、文學等多領域的新書在“獨家首發”專區上線。



掌閱精選“AI閱讀助手”今年3月正式上線，幫助讀者精準選書、深度研讀、梳理總結，自去年11月開啟內測以來，已服務近1.3萬用戶。“公司將繼續推進人工智能與數字閱讀場景的融合，不斷提升用戶體驗。”掌閱App運營總經理尹璐說。



全民閱讀大會發布的《2024年度中國數字閱讀報告》顯示，2024年，我國數字閱讀市場總體營收規模為661.41億元，同比增長16.65%，其中，大眾閱讀市場規模為488.85億元，有聲閱讀為123.70億元，專業閱讀為48.86億元，同比分別增長20.07%，6.32%和12.27%。