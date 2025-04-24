比亞迪變相拆細　料有大價股跟隨

中評社北京4月24日電／據大公網報導，港股昨日昂然躍過22000點大關，最高時報22138點，升576點，收市報22072點，升510點（2.37%），是第三個交易日上揚，三日共進賬1016點。全日總成交2606億元，較上日多93億元。



促成港股勁升的原因乃市場注意到發動瘋狂關稅戰的特朗普陣營內傳出“關稅戰無法繼續下去”的聲音，這一認知馬上感染華爾街，並使隔晚的美股強力反彈，道指升逾千點。市場人士認為，特朗普四面楚歌，已經撐不下去，正在尋求“下台階”。



上市公司消息方面，亦有好的公布，對大市有激勵作用。新能源汽車“龍頭”比亞迪（01211）擬調整利潤分配方案，向股東派現金紅利每股3.974元人民幣，並10股送紅股8股，以資本公積金每10股轉增12股。市場解讀為變相拆細，使小本投資者也可以參與買賣，對此“財技”，我認為乃公司、股東、市場三贏局面，值得拍拍手掌。看來，對一些大價股的促銷會起示範作用，我估計這一類“拆細”方案不止比亞迪“獨家經銷”。比亞迪昨收390.4元，升3.8%。



二十只熱門股中，18只升，2只跌。升得最勁的是小鵬汽車（09868），消息透露，小鵬在今年首季已成為新勢力品牌交付量最高的車種，而最新推出的一個型號零售價為20.88萬元人民幣，相當有競爭力。



小米（01810）我講過已調整完成，果然重納升軌，昨收47.45元，升6.8%，成交171億元，居熱門股成交額的第二位（最多為盈富基金，成交200億元）。



美的造機器人 值得關注



下跌熱門股中，有中移動（00941），此股在無法升越今年高位85.55元後就開始下調，已連跌五日，昨日最低80.6元，收81.05元。沽家似在計“賺錢數”，我認為此股仍值得趁低吸納，是難得的防守股。