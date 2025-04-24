歐元料見頂　短線或回至1.07

中評社北京4月24日電／據大公網報導，國際貨幣基金組織（IMF）在其最新的《世界經濟展望》報告，調低了歐元區在今年的經濟增長預測0.2個百分點，最新預計衹有0.8%的經濟增長幅度。然而，IMF預計歐元區明年經濟增長會加快，增長幅度較今年高0.4個百分點，升至1.2%。雖然IMF對歐元區在明年的經濟增長幅度預期較今年有所擴大，但這能否進一步給予歐元動力，暫時仍是言之尚早，因為歐元在2月開展的強勁升勢有機會是接近尾聲了，換一個角度看，單從歐元在3個月內的強勁上升幅度作衡量，歐元後市的上升空間應該未能有更樂觀的預期。



歐元由2月份時的低位1.02100水平急促攀升至1.15680（累計有13.3%升幅）後（累計有13.3%升幅），當中所累積的獲利回吐沽壓固然不少，此外，歐洲央行連續6個月有減息動作後，投資者對歐洲央行不會就此暫停寬鬆利率政策的預期並未有減少，在歐元區利率今年有機會回落至兩厘以下的推斷，進一步吸納歐元的意欲應該會縮減，從而給予歐元壓力。



關稅損經濟 減息勢持續



歐洲央行管理委員會在會後聲明內表示，降低利率的決定是基於對通脹前景、潛在通脹動態及貨幣政策傳導力度的最新評估。3月份整體通脹率及核心通脹率都在下降。近幾個月來服務業通脹也明顯緩解，當中大多數潛在通脹指標表明，通脹將會持續穩定在2%的中期目標水準左右。



此外，歐元區經濟一直增強抵禦全球衝擊的能力，但由於貿易緊張局勢加劇，增長前景已惡化。不確定性的增加可能會降低家庭和企業的信心，而市場對貿易緊張局勢的不利，以及動蕩的反應可能會對融資條件產生緊縮影響。



在通脹有信心受控，而經濟增長可能轉壞的情況之下，投資者預期歐洲央行將繼續積極減息，這對歐元在高位遇上阻力並且掉頭下跌的影響尤其重要。



歐洲央行行長拉加德近日指出，關稅會損害經濟增長，而通脹緊縮之路顯然已經在路上，今年通脹預期可能為2.1%。她更直言，歐元的強勢是違反直覺的。投資者在消化過她的言論後，應該會進一步強化歐元已經在高位水平遇上阻力的肯定，歐元短線應該會逐步回落至1.07000水平。