日本啟動年度“中暑警戒警報”發布機制

2024年7月4日，人們在日本東京原宿的街道上行走。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，為預防夏季高溫可能給民眾帶來的健康風險，日本政府23日啟動年度“中暑警戒警報”發布機制。今年的發布工作定於10月22日結束。



日本環境省和氣象廳2021年正式啟用現行“中暑警戒警報”發布機制，在預測暑熱指數達到33以上時發出警報，提醒人們防暑。一般情況下，暑熱指數達到或超過31為“危險”，民眾應避免運動。後來，政府在此基礎上設立更高一級的“中暑特別警戒警報”，在暑熱指數達到或超過35時發布，意味著存在可能因極端高溫而嚴重危及健康的風險，民眾此時應多開空調降溫或到配備冷氣的指定場所避暑。



日本廣播協會23日報導，去年日本共發布1722次“中暑警戒警報”，提示民眾高溫天氣非必要不外出，室內開空調，及時補水，避免劇烈運動。依據環境省數據，截至去年10月，共有12860處設施被指定為避暑場所，包括社區中心、圖書館和超市。



日本迄今尚未發布過“中暑特別警戒警報”。



受全球變暖影響，日本近年來多次遭遇極端高溫天氣。氣象廳數據顯示，過去100年，日本6月至8月的平均氣溫上升了1.3攝氏度。2024年夏季平均氣溫與2023年夏季持平，比往年平均水平高1.76攝氏度，成為日本自1898年有相關統計以來最熱夏季之一。



高溫天氣令日本中暑人數激增，死於中暑的人逐年增加，2022年為1477人，2023年增加近200人，2024年達到2033人。日本消防廳數據顯示，去年近10萬人因中暑被送往醫院，創2008年開始相關統計以來最高紀錄。