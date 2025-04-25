台青答中評：東坡的灑脫，是我想活成的樣子

台青妤軒在三蘇祠（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月25日電（實習記者 劉一瑋）“寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。”在眉山春光溫潤的晨間，台灣青年妤軒在三蘇紀念館內，凝視著《赤壁賦》拓本，仿佛穿越千年，與蘇東坡隔空相望。那一刻，她不再只是一個遊客，而像是久別重逢的故人，輕聲對詩人說：“我來了。”



妤軒是四川師範大學歷史系的大三學生，來大陸已四年，自稱“半個成都人”，卻是第一次踏上蘇軾的故鄉眉州。4月24日上午，她走進四川眉山三蘇祠，在講解員鄭老師的引領下，沿著斑駁磚石與碑刻墨跡的路徑，緩緩踏入蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人的精神世界。對她而言，這不僅是一場文化之旅，更是一段跨越時空的靈魂對話。



走進三蘇祠，觸碰詩人的真實人生



問起妤軒最愛的作品時，她毫不猶豫地選擇了蘇東坡的作品裡最打動她的，莫過於那句“寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟”。“人真的好渺小，”她說，“但蘇軾沒有悲觀，他是提醒你更要珍惜當下，好好過生活。”對她而言，這不僅僅是一句詩，更是一種人生哲學，我們每個人都可能在人生的長河中一閃而過，但正因為如此，才更要珍惜每一刻，活得更加真切而飽滿。



“我之前喜歡韓愈，現在愛上蘇軾了。”她輕聲笑說，那是一種被打動的轉變，不是驟然心動的喜愛，而是在眉山的細雨中、三蘇祠的竹影間，慢慢生出的理解與敬仰。樂天派的妤軒很懂東坡，自稱東坡摯友。她說：“有一句話叫‘一蓑煙雨任平生’，這種話就感覺是說，不管是風風雨雨，他都能以一種樂觀的心態去面對。”這種從容和灑脫，在現代生活的急促節奏里，仿佛是一帖心靈的解藥。“他很能打動我，因為我就想成為一種很樂觀的人。人生就是應該這樣，不管遇到順境還是逆境，都應該迎難而上，樂觀地過每一天。”

