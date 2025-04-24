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吉林建築大學黨委原書記崔征接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-24 17:06:22


　　中評社北京4月24日電／據新華社報導，吉林省紀委監委24日通報，吉林建築大學黨委原書記崔征涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。

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