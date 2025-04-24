我國多式聯運總體規模繼續攀升

中評社北京4月24日電／據新華社報導，我國集裝箱多式聯運在政策支持、市場需求、鐵路貨運改革以及技術創新等因素驅動下，總體規模繼續攀升。這是中國集裝箱行業協會常務副會長李軍24日在重慶發布《中國集裝箱多式聯運發展報告（2024）》時表示的。



多式聯運是指各種運輸方式服務銜接、標準統一，能夠實現一貨暢流到底。李軍介紹，全國港口集裝箱2024年鐵水聯運量約1335萬標準箱，鐵路集裝箱發送3668萬標準箱，中歐班列開行數量19392列，連續十年呈現快速增長態勢。



李軍說，多式聯運經營主體已從傳統物流中獨立出來，星級多式聯運經營人達到125家；多式聯運“一單制”擴圍提質，標準和規則逐漸完善；港口加快推進鐵水聯運一體化，數據互聯共享取得突破，鐵水聯運銜接組織更加順暢。



2024年度中國集裝箱多式聯運發展報告共分為八章，圍繞行業發展總體特徵、多式聯運運行分析、多式聯運與產業聯動、集裝箱運輸能力、多式聯運體系建設、多式聯運主體水平、創新案例、趨勢展望展開。報告已連續10年向社會發布，見證了我國多式聯運由啟動階段轉向穩健發展的成熟階段歷程，已在我國多式聯運領域具備了較強影響力。



會上還發布了天津港海鐵聯運發展指數。天津港集團物流有限公司副總經理李巍介紹，中國集裝箱行業協會智庫攜手天津港，率先建立海鐵聯運發展指數，反映天津港海鐵聯運總體發展情況，為多式聯運經營人提供資源配置依據。



中國集裝箱行業協會是全國唯一的集裝箱行業全產業鏈的行業組織，由交通運輸部進行業務指導，有近500家會員。