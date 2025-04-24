交通運輸部多措施加強汛期暑期公路交通安全

中評社北京4月24日電／據新華社報導，針對今年汛期暑期公路交通安全，交通運輸部公路局在前期各專項行動形成風險隱患清單基礎上進行動態完善，形成了本地風險路段和涉災隱患台賬，把牢預報預警、線下巡查、交通管控、力量預置和告警阻攔五個關口，有效防範公路災害風險。



在24日交通運輸部舉行的例行新聞發布會上，交通運輸部公路局副局長陶漢祥作上述表述。



陶漢祥介紹，交通運輸部開展了大排查大整治、設計回溯、監測預警能力提升、公路安全韌性提升及自然災害落圖叠加等一系列專項行動，築牢公路交通安全的防線，堅決防範遏制特重大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。



為加強今年汛期暑期公路交通安全，陶漢祥表示，交通運輸部將會同應急管理部、中國氣象局、公安部等組建部際工作專班，形成防汛工作合力。定期組織召開汛期公路安全風險管控視頻調度會，建立專項調度機制，對全國汛期公路交通安全工作進行調度，暢通“部省－路段”協調聯動渠道。開展2025年汛期公路災害風險隱患排查部署和宣貫培訓，派出6個專家組下沉一線，根據各省入汛時間差異，逐省開展現場指導和技術幫扶。對可能影響公路安全的隱患風險進行了全面排查，建立起風險隱患動態清單台賬，確保底數清、情況明，採取工程處置、監測或管控等手段對這些風險隱患進行有效的管控。



“下一步，交通運輸部將系統推進汛期暑期公路交通安全風險防控工作，進一步強化督導調研、落實工作實效、壓實各方責任，堅決打好今年汛期暑期公路交通安全應對攻堅戰。”陶漢祥說。