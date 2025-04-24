新能源車，用電網充電和給電網充電

江西省贛州市建成市政中心“光儲超充、車網互動”一體化示範站、沙河“燃氣+光儲超充”等多座公共超充站。圖為近日，新能源汽車在贛州市章貢區章江街道贛州迎賓加能站內充電。（圖片來源：人民網） 中評社北京4月24日電／據人民網報導，車輪上的“充電寶”要來了！4月初，國家發展改革委、國家能源局、工業和信息化部、市場監管總局公布了首批車網互動規模化應用試點。9個城市和30個項目列入試點範圍。



車網互動就是通過技術創新，讓電動汽車變身“移動充電寶”，不僅可以從電網充電，還可將電能反向輸送給電網。這一試點既能使普通車主獲得收益、降低用車成本，也有利於電網獲得充足電力、削峰填穀，還將推動新能源汽車產業進一步發展。



試點城市具有規模化應用優勢



此次公布的首批車網互動規模化應用試點名單包含上海、常州、合肥、淮北、廣州、深圳、海口、重慶和昆明9個試點城市和“北京市基於新型儲能的V2G車網互動協同調控試點項目”等30個項目。



為何是這9座城市？中國電力企業聯合會電動交通與儲能分會充電業務主管劉博文對記者表示，車網互動主要包括電動汽車與電網進行能量和信息的互動。從能量流向來看，可分為單向互動和雙向互動，前者為充電功率受控的有序充電，後者為既可充電也可放電的雙向充放電（V2G）。總體來看，首批試點的9座城市在相關政策支持、產業配套、技術創新等方面具有一定優勢。



據瞭解，上海累計建成各類充電樁91.3萬個、換電站225座，車樁比約1.8∶1。深圳累計建設光儲超充車網互動示範站100座，V2G車網互動站151座。昆明累計建成充電站超2200座，充電樁超12萬槍，主城區已實現每平方公里建設1.8座充電站。重慶累計建成新能源汽車充電樁38.12萬個，建成換電站219座；建設超充站1452座、超充樁2557個，實現全市、鄉鎮街道超充及快充全覆蓋；累計建成充儲一體化站201個、V2G項目80個。國網常州供電公司在公交領域率先開展車網互動示範，組織390輛新能源車、9個充電站點參與電網填穀輔助服務，聚合1.5萬千瓦可調負荷；同步推進V2G技術應用，通過10座城市公共電站和5座公交專用電站，探索電動汽車參與電網調峰的市場化路徑。



劉博文認為，通過試點的開展，我國車網互動將進入落地應用的新階段，形成可復制、可推廣、可持續的車網互動商業模式、技術方案、標準體系、政策保障等一系列成套方案，為下一步的更大規模落地應用奠定基礎。