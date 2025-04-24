我國翻譯行業呈現穩步增長態勢

中評社北京4月24日電／據新華社報導，中國翻譯協會24日發布的《2025中國翻譯行業發展報告》顯示，2024年，我國翻譯行業產值、企業數量和人才規模均呈現穩步增長態勢，行業全年總產值為708億元，從業人員規模達到680.8萬人。



由中國外文局指導，中國翻譯協會、中國外文局翻譯院、大連外國語大學主辦的2025中國翻譯協會年會4月24日在遼寧省大連市開幕，旨在把握智能時代發展機遇，更好發揮翻譯的橋梁作用，為增強文化軟實力、促進文明交流互鑒提供有效助力。



開幕式上發布的《2025中國翻譯行業發展報告》顯示，企業和人才持續湧入，翻譯行業總需求仍在上升，翻譯服務的外延正在由語言服務向內容服務擴展，國際傳播、國際市場營銷等內容逐漸被納入翻譯企業的業務領域。



根據報告，翻譯企業希望培養更具國際化導向、實踐和學術兼顧，既有跨領域視野又在單一領域具有建樹的翻譯人才，反映出翻譯行業對譯員的專業能力和技術應用能力要求日益提高。



中國外文局局長、中國翻譯協會會長杜占元表示，展望未來，翻譯事業要立足服務國家大局，對外講好中國式現代化故事；建設高素質人才隊伍，為提升國家翻譯能力提供智力支持；完善翻譯研究機制，夯實翻譯行業高質量發展的根基；以科技創新應用為突破點，積極培育翻譯行業新質生產力。