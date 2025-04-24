涉嫌受賄被起訴　文在寅：“荒唐無稽”

這張拍攝於2020年5月10日的資料照片顯示，時任韓國總統文在寅在韓國首爾青瓦台發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，韓國全州地方檢察廳24日以涉嫌收受賄賂為由對前總統文在寅提起訴訟。文在寅當天晚些時候就此發表立場時說，這是“荒唐無稽的起訴”，是“對尹錫悅被彈劾的報復性起訴”。



據韓聯社等媒體報導，檢察機關還以涉嫌賄賂和瀆職為由對易斯達航空公司創始人、前國會議員李相稷提起訴訟，同時表示對文在寅女兒文多惠和前女婿徐某暫不起訴。



全州地方檢察廳此前對文在寅前女婿徐某受到特殊關照、擔任易斯達航空公司高管，以及文在寅女兒文多惠和徐某旅居泰國期間從該航空公司獲取利益等展開調查，並於今年3月傳喚文在寅接受相關調查。



檢方認為，徐某在沒有航空業從業經驗的情況下以高管身份進入易斯達航空存在疑點。檢方還認為徐某在該公司任職期間收到的薪酬、安家費等合計2.15億韓元（約合110萬元人民幣）是文在寅涉嫌收受的賄賂。



文在寅2017年獲共同民主黨提名參選總統，並最終獲勝，成為韓國第19屆總統。2022年，文在寅卸任總統。



2022年3月，國民力量黨候選人尹錫悅當選新總統。本月4日，尹錫悅被罷免總統職務。韓國新一屆總統選舉定於6月3日舉行。



今年3月檢察機關傳喚文在寅接受調查時，作為目前韓國最大在野黨，共同民主黨曾批評此舉“無理且有目標性”。