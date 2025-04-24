安全局勢吃緊　丹麥稱將新增五千個軍事崗位

中評社北京4月24日電／據新華社報導，丹麥國防部23日宣布，鑒於安全局勢“日益惡化”，丹麥計劃在未來8年新增5000個軍事崗位，其中包括新建一個步兵營。



法新社援引丹麥國防部說法報導，擴軍計劃將使丹麥軍事人員總數從現有的2.3萬人增至2.8萬人。按丹麥媒體說法，新增的5000個崗位涵蓋軍事和文職職位。



丹麥國防部表示，擬建步兵營將確保丹麥在其位於波羅的海的博恩霍爾姆島的“持續軍事存在”。



丹麥國防大臣特勒爾斯·倫·波爾森說：“我們處在充滿不確定性的時代，確保丹麥在安全形勢惡化時能夠自衛至關重要，我們尤其關注博恩霍爾姆島。”



博恩霍爾姆島位於瑞典南部海岸附近，是進出波羅的海的必經之地，被視為戰略要地。



丹麥近期持續加強國防建設。今年2月，丹麥政府宣布將在未來兩年內增加500億克朗（約合70億美元）的國防預算，使國防開支達到國內生產總值（GDP）的3%。丹麥政府本周早些時候還與反對黨達成協議，計劃撥款40億克朗加強海軍力量，包括採購4艘布雷艦以及21艘國民警衛隊船只，以提升海上監視和主權維護能力。



自2022年2月烏克蘭危機升級以來，波羅的海地區緊張局勢不斷升級。今年1月，北大西洋公約組織啟動波羅的海巡邏任務“波羅的海哨兵”行動，旨在保護關鍵水下基礎設施。丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森2月表示，歐洲需要進行“大規模軍備重整以避免戰爭”。



值得注意的是，美國總統唐納德·特朗普近期對北約的立場引發歐洲盟友擔憂。他不僅要求歐洲盟國承擔更多防務責任，還曾多次對丹麥自治領地格陵蘭島提出領土訴求，導致美丹關係緊張。