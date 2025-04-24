美關稅政策引反彈：多州上訴　歐盟重罰美企

中評社北京4月24日電／據新華社報導，美國12個州23日組團起訴聯邦政府，指控其關稅政策違法；同日，歐盟委員會宣布依據《數字市場法案》，對美國蘋果公司和元宇宙平台公司分別處以5億歐元和2億歐元罰款。在美國國內外，特朗普政府的關稅政策正在引起越來越大的反彈。



濫施關稅 又有12州起訴



亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、伊利諾伊州、緬因州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州和佛蒙特州的總檢察長當天向位於紐約的美國國際貿易法院提起訴訟，稱特朗普政府的關稅政策為“一時興起，而非合法權力的正當行使”，要求法院宣布“對等關稅”非法，並阻止其實施。



訴訟指出，依據美國憲法，關稅設定權專屬國會，總統衹有在面臨來自國外的“異常和特殊威脅”時才能援引緊急狀態法律。特朗普政府對任何進入美國的商品徵收巨額且不斷變化的關稅，顛覆了憲法秩序，引發美國經濟混亂。



紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯辦公室在聲明中表示：“國會從未授予總統實施此類關稅的權力。政府通過行政命令、社交媒體發文等實施這些關稅已構成違法。”詹姆斯表示，特朗普政府的非法關稅政策如果不停止，將導致更嚴重的通貨膨脹、失業和經濟損失。



紐約州州長凱茜·霍楚爾當天在聲明中表示：“特朗普政府不計後果的關稅措施導致消費者成本飈升，並在全國範圍內引發了經濟混亂。”



特朗普2日簽署行政令，援引《國際緊急經濟權力法》，宣布美國進入緊急狀態，對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”。此舉引發國際社會和美國各界強烈反對，導致全球金融市場大幅動蕩。



美國加利福尼亞州民主黨籍州長加文·紐森16日宣布起訴特朗普政府，指控後者濫用關稅政策的行為“違法”。加州是美國首個對特朗普政府濫施關稅政策發起訴訟的州。