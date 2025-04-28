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摩通調查：市場普遍認為美國將陷入滯脹
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2025-04-28 11:27:44
中評社香港4月28日電／摩通調查顯示，受訪者認為美國經濟在未來一年面臨滯脹的風險遠高於衰退，而今年最被看好的資產類別是現金。
大多數受訪者認為，美國政府掀起的貿易戰對美國經濟造成最嚴重的負面政策。五分之三受訪者認為，美國經濟增長將會停滯，通脹將保持在聯儲局的2%目標之上，當中五分之一的受訪者預期通脹將超過3.5%。
受訪者預期美元將會走弱，三成受訪者料布蘭特期油價格將降至或低於60美元，13%料新興市場股票將跑贏其他資產類別，而衹有9%認為發達市場股票會表現更好。
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