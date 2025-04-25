國防部4月例行記者會內容全文

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月25日電（記者 海涵）國防部4月24日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校就台海、南海、中馬兩軍關係、中柬兩軍關係等問題回答中外記者提問。以下是問答文字實錄：



張曉剛：大家好，歡迎參加國防部例行記者會。



首先我發布一條信息。



4月28日至30日，首次“北京香山論壇先導會”將在北京舉辦，以“全球安全面臨的機遇和挑戰”為主題，來自30餘個國家和國際組織的200多名防務官員、專家學者、媒體代表參會。通過多邊研討對話，提升論壇國際參與實效，為完善全球安全治理貢獻智慧。其間，還安排雙多邊會見及文化科技參訪活動。



記者：據報導，習近平主席訪問馬來西亞，圍繞雙方構建高水平戰略性中馬命運共同體，強調深化國家安全、防務、執法交流合作。請發言人介紹推進中馬兩軍關係發展有關考慮。



張曉剛：4月15日至17日，習近平主席應邀對馬來西亞進行國事訪問，開啟中馬關係新的“黃金50年”。中馬兩國隔海相望，傳統友好跨越千年。在兩國領導人戰略引領下，中馬兩軍各領域合作成果豐碩。雙方建立外交、國防“2＋2”對話機制，深化國家安全、防務、執法交流合作，共同開創的“和平友誼”聯演已成為具有重要影響力的軍事合作品牌。

