卓永興：香港經濟民生改善 勞工界功不可沒

活動現場，主禮嘉賓祝酒（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月25日電（記者 盧哲）香港勞工處24日在灣仔會展中心舉行勞動節酒會。香港特區政府署理政務司司長卓永興致辭表示，香港的經濟和民生得以維持改善，勞工界的勤奮付出，功不可沒。卓永興說，從二○二四年至今，特區政府實施了一系列的措施促進勞工保障、福利、就業、培訓及職安健等，並取得可喜的成績。



卓永興在致辭時首先說，舉辦今日勞動節酒會的目的，是向各行業的打工仔女致敬，感謝他們每日在不同崗位孜孜不倦的工作，促進香港的繁榮進步。



卓永興表示，過去一年，在各界的同心同德下，香港經濟穩步增長，就業市場也保持穩健。現時估計，今年經濟會繼續增長2%至3%，失業率亦維持在低水平。香港的經濟和民生得以維持改善，勞工界的勤奮付出，功不可沒。



卓永興說，從二○二四年至今，政府實施了一系列的措施促進勞工保障、福利、就業、培訓及職安健等，並取得可喜的成績。這些措施有九個方面，包括：第一，在加強僱員退休保障方面，政府將在今年五一勞動節當日，歷史性取消強制性公積金“對沖”安排，進一步提升僱員的退休保障。亦同時實施為期25年、總額超過330億元的“取消強積金‘對沖’安排資助計劃”，支援企業適應政策轉變。在這方面，勞工處已推出“援‘沖’易”網站，方便僱主瀏覽資訊及由五月一日起提交資助申請；



第二，在同一日，法定最低工資將上調至每小時42.1元，增幅為百分之5.3。政府亦已優化法定最低工資的調整機制，原來的“兩年一檢”改為“一年一檢”，首個按新機制得出的法定最低工資水平會在明年五月一日生效；