中評鏡頭：巴適！台青沉浸式體驗泡菜製作

博物館內部展廳（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月25日電（實習記者 劉一瑋）24日下午，幾位來自台灣的青年參觀了眉山的泡菜博物館，並且和中評社記者共同參與了一場有趣且富有文化意義的活動——製作泡菜。



泡菜作為一種代表性的發酵食品，深受兩岸人民喜愛，且每個地方的泡菜都有自己獨特的風味。據講解員介紹，中國是世界上最早發明泡菜的國家。早在7000年前的仰韶文化時期，華夏先民就開始培育種植蔬菜，在漫長的實踐中，勤勞的遠古先民用鹽將蔬菜通過腌起來，稱之為菹，就是泡菜的雛形。商周時期，泡菜已經成為宮廷美食，設立了專門負責為往事提供泡菜的官員——醢人，可見泡菜那時就是國宴的佳肴。魏晉時期蔬菜種植的技術得到了進一步的提高，同時泡菜的食療作用也得到了廣泛的應用以及挖掘。到了隋唐時期也出現了一系列的醋漬、醬漬、鹽漬泡菜。隨著我們歷史進程的不斷的推進呢，我們製作泡菜的工藝、品種、容器都在發生著不斷的改變。



中國泡菜看四川，四川泡菜看眉山。四川夏無酷暑，冬無嚴寒，特別適合優質蔬菜的生長以及優質泡菜的發酵。正是在這樣一種溫潤的氣候條件下，造就了製作的泡菜具有爽脆的特點。



台青們在現場親手調味、配料，從胡蘿蔔到八角、花椒再到白酒、白醋的完美調配，一絲不苟地按照四川傳統製作方法操作。現場中評社記者則與台青們一同參與其中，記錄下每一個熱鬧而溫馨的瞬間。



“巴適！今天親自做一次眉山正宗的泡菜，真的有些意外收穫。”在四川生活了四年的台青分享道。台灣胃，眉山味，這是兩岸人民共同的美食記憶。



