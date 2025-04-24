神舟二十號載人飛船發射取得圓滿成功

中評社北京4月24日電／北京時間4月24日17點17分，酒泉衛星發射中心，隨著指揮員一聲令下，搭載著神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭直衝雲霄。在第十個“中國航天日”當天，陳冬、陳中瑞、王傑3名航天員奔赴蒼穹。約10分鐘後，神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



中青在線消息，當天14時25分，神舟二十號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。14時26分，中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達“出發”命令，陳冬、陳中瑞、王傑3名航天員領命出征。



神舟二十號載人飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟二十號航天員乘組將與神舟十九號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神舟二十號航天員乘組將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等任務。



此次任務是我國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第5次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第35次發射任務，截至目前，我國已有26名航天員、41人次進入太空執行飛行任務。此次任務也是長征系列運載火箭的第571次飛行、神舟飛船的第20次飛行。



據中國載人航天工程辦公室消息，空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟二十號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。