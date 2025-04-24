關島新基地最快6月接納駐沖繩美國海軍陸戰隊

中評社香港4月24日電／共同社報道，關於駐扎在日本沖繩縣的美國海軍陸戰隊約4000人移師美屬關島的計劃，美軍23日向共同社公開了移師目的地關島上正在建設的新基地“布拉茲軍營”，並帶領參觀了已竣工的司令部內部。在司令部，已有少量軍人啟動部分業務。據透露，一部分軍人宿舍預計最快6月開始接納來自沖繩的隊員等。日本政府也向基地建設出了資。



海軍陸戰隊去年12月開始從沖繩移師，預定最晚今年年底移師的第一批合計約有100人。美軍尚未公佈明年以後的移師計劃。



面對中國的軍事威脅，美國國會內部也有意見認為應與日方再次交涉，以維持目駐沖繩的約1.8萬人的海軍陸戰隊。據報道，美國海軍陸戰隊司令史密斯今年1月曾對媒體表示，從威懾中國軍力而言，從沖繩移師關島是“錯誤的道路”。



據帶領參觀基地的羅森菲爾德少校透露，包括非軍人的職員在內，目前約有200人工作。各設施的建設進展順利，消防站已竣工，預計今夏投入使用。司令部則有望在今年秋季或年底全面開始運用。島內還新設了城市巷戰訓練場。



海軍陸戰隊移師的原動力是沖繩縣民要求縮小美軍駐留規模的呼聲。日美兩國政府2006年達成了共識。移師項目費中，日本撥款約3800億日元（約合人民幣194億元），協助建設基地司令部、軍人宿舍、消防站、診所等。日本防衛省就國外的美軍基地表示，此前沒有像移師關島一樣由日方撥款的先例。