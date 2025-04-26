黃錦輝答中評：香港創科積極配合國家發展

香港特區立法會議員黃錦輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月26日電（記者 盧哲） 香港特區立法會議員黃錦輝近日接受中評社記者訪問時表示，近年來香港特區政府持續投資，在創科建設上有很大的進步。而香港的發展是朝著配合國家發展的方向在做，是非常積極的。



在近日召開的神舟二十號載人飛行任務新聞發布會上，發言人介紹，港澳航天員入隊後很快適應了工作和生活環境，迅速融入航天員隊伍，訓練勤奮刻苦，各項工作進展順利，目前正在開展航天專業技術相關學習和訓練。港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。消息在香港社會引起關注，社會熱議香港創科建設及港人參與國家重大科技項目的自豪感。



黃錦輝議員是香港中文大學工程學院副院長（外務）、系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任並擔任高可信軟件技術教育部重點實驗室（北京大學）客座教授。他對中評社記者表示，近年來香港特區政府持續投資，在創科建設上有很大的進步。“特區政府近年投入超過2000億元發展創科。本屆政府上任之後，從方向上作出規劃，2022年12月，特區政府公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的香港創新科技（創科）發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景。”



作為全國政協委員，黃錦輝還特別關注每年的政府工作報告。他說，對比可以看出，藍圖與國家的發展方向是一致的。香港的發展是朝著配合國家發展的方向在做的，是非常積極的。“例如第一個大目標是把香港打造成國際創科中心。要建設這個中心，香港就要與大灣區合作、與國際合作，做好對外聯繫的超級聯絡人、超級增值人的角色。”



黃錦輝還提到，現時國際形勢尤其是貿易戰背景下，無論是創科發展還是經貿發展，都會遇上一定的阻礙。“陣痛是一定有的，並且由於國際環境及政策的不穩定，較難把握往後的情況，很多人都不敢投資，選擇暫時不動。但我認為，陣痛會有，但慢慢會平復下來。” 黃錦輝指出，尤其對香港來說，香港作為一個自由港，進口關稅維持“零”，又擁有“一國兩制”的優勢。“香港可以作為外國公司進入內地的跳板，同樣的正如國家所說，內地企業也可以通過香港多走出去，因此香港的地位是非常重要的，也要抓住機遇。”

