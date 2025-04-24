日政府針對美國關稅的緊急對策草案出爐

中評社香港4月24日電／關於美國特朗普政府的關稅政策，共同社24日獲悉了日本政府旨在支援國內產業和國民生活的緊急綜合對策草案。該草案由五大主要內容構成，包括完善政府的諮詢機制、支援企業資金周轉、刺激國內消費等。考慮到大米政策和支援汽車產業，草案還寫明根據與美國的談判結果，如果預測會產生進一步影響，“將毫不猶豫地追加必要的應對措施”。該對策預計將在25日於首相官邸召開的綜合對策總部會議上正式敲定。



圍繞美國關稅政策，這將是首次出示整個政府彙總的對策。草案名為“針對美國關稅措施的緊急應對綜合方案”。基於執政黨和知事等的要求，敲定了五大主要內容，具體是完善諮詢機制、加強支援企業資金周轉、維持就業、刺激國內消費、強化競爭力。



執政黨中最初出現了統一發放3萬至5萬日元（約合人民幣1530至2560元）的方案，但因各家媒體的輿論調查反應不理想而勢頭減弱。然而，要求在國內農戶受打擊之際提供支援、以及擴充汽車相關補貼的呼聲強烈，對策草案中寫入將關注對汽車產業等的影響，“根據需要，採取有效刺激國內需求的措施”。



在具體措施方面，草案中寫入了首相石破茂已公佈的汽油價格下調10日元、對7至9月電費燃氣費提供支援、以及探討5月以後擴大中小企業貸款利率下調的對象。此外，為防止工廠開工率因對美出口減少而下滑，引發就業恐慌，草案提出將靈活適用“僱用調整補貼”等。