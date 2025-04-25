快評：“倒賴”只是嘴砲？426許勝不許敗

中評社快評／明天426，國民黨號召支持者上凱道表達對當政者抗議的日子，黨主席朱立倫指活動訴求就是“倒賴”。426大遊行關乎在野合作抗綠及“倒賴”的前景，許勝不許敗。



國民黨前副秘書長張雅屏昨天在臉書發文說，當前在野黨主席皆表示“倒賴”不“倒閣”，若非武裝革命方式，只能用罷免方式“倒賴”。目前在野黨“立委”僅61席，距離可以讓人民投下“倒賴”的罷免案的76席還需要15席以上的“立委”席次。



張雅屏認為，守住所有的在野黨“立法委員”，罷免改選15席民進黨的失格“立委”，就能完成守護台灣的“倒賴”運動。426大遊行的人數是否夠多、投入的政治能量是否夠大？將是在野黨能不能推動“倒賴”的基礎，“沒有20萬人上街頭，‘倒賴’就只是嘴砲。”



不讓“倒賴”淪為嘴砲，在野須加倍努力。國民黨已為426凱道集結發起總動員，馬英九、韓國瑜、管中閔等都受邀，黨籍縣市長很多已表態將出席。24日又傳出檢調前往國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人住處等處搜索，這勢必更加激發在野同仇敵愾，逼使更多人站出來。



“沒有20萬人上街頭，全台各縣市政治系統沒出席，社會團體不出面，‘倒賴’就只是嘴砲，因為台灣還不夠慘，人民還不認為需要站出來。”以上是張雅屏觀點。426上凱道人數多寡固然重要，但只是觀察點之一。只要活動能激發提振在野陣營的士氣，將“倒賴”輿論往前推進，就能對民進黨當局形成新的壓力。