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紐約股市三大股指24日上漲
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2025-04-25 14:14:54
中評社北京4月25日電／據新華社報導，紐約股市三大股指24日上漲。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲486.83點，收於40093.40點，漲幅為1.23%；標準普爾500種股票指數上漲108.91點，收於5484.77點，漲幅為2.03%；納斯達克綜合指數上漲457.99點，收於17166.04點，漲幅為2.74%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。科技板塊和通信服務板塊分別以3.54%和2.31%的漲幅領漲，必需消費品板塊下跌0.96%。
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