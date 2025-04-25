護航國家級“農綜改”　田間地頭就是主戰場

福建省漳州市紀檢監察機關持續開展“訪群眾、走項目、助振興”行動，實地察訪華安縣國家級農村綜合性改革試點項目，推動解決群眾急難愁盼問題，監督護航鄉村振興項目順利推進。圖為4月23日，華安縣紀檢監察幹部在大地村走訪群眾、瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月25日電／據中央紀委國家監委報導，4月23日，福建省華安縣國家級農村綜合性改革試點核心項目——仙都鎮大地村土樓農旅配套項目完成建設施工，進入竣工驗收階段。



華安是2022年度福建省唯一國家級“農綜改”試點縣，項目涉及3鎮7村、13個試點41個子項，總投資約2億元。如今，該項目既有立足世界文化遺產福建土樓等文旅資源打造的古村落旅遊區，又有依托茶葉、柑橘等農特產業建設的產業示範基地，已成為華安縣探索鄉村全面振興、促進農民增收致富的關鍵抓手。



針對“農綜改”項目空間分散、點多面廣的特點，漳州市紀檢監察機關結合“訪群眾、走項目、助振興”行動深入一線開展監督，會同職能部門對項目資金管理使用、項目發包、工程變更、驗收決算等關鍵環節逐項逐條排查，結合疑點問題採取聯合監督檢查等方式，組織市、縣紀檢監察幹部定期下沉“農綜改”項目所在鎮村開展實地督導，通過調研走訪、帶件下訪等方式，深入群眾家中、項目工地，重在發現和查處脫離實際、暗箱操作、圍標串標、權錢交易等不正之風和腐敗問題。



同時，市、縣紀委監委建立健全相關問題台賬，對每月新增問題實時更新、動態管理，對重點問題整改情況視情納入察訪瞭解內容，壓緊壓實各方責任，保障項目順利推進、群眾得到實惠。



大地村村民蔣某通過小微權力監督平台反映“家裡沒被徵地的茶園被施工隊施工過界”問題。接到反映後，漳州市紀委監委指派華安縣紀委監委實地調查瞭解。縣紀委監委核實情況後，督促有關部門組織人員測量定界，並及時給予蔣某相應補償。



結合“訪群眾、走項目、助振興”行動發現的問題，在項目實施關鍵階段，漳州市委對仙都鎮開展提級巡察。“我們直奔項目現場、直面群眾，經過深入查找，指出仙都鎮推動落實‘農綜改’項目的思路不寬、方法不多、建設進展不夠快等問題。”擔任此次市委提級巡察組組長的吳國州介紹。



照單全收、逐一整改。華安縣把落實巡察整改與推動“農綜改”項目建設結合起來，聚焦茶產業發展，增加茶文化、茶藝表演等旅遊項目，推進茶旅融合；聚焦土樓活化利用，邀請中外建築專家深入挖掘土樓文化內涵，對劉氏古村落首期10棟五鳳樓進行修繕提升，豐富景區網紅打卡點、露營基地等體驗產品。目前，特色休閑旅遊村落已在仙都鎮全新亮相。



“‘鐵腳板’走訪雖是監督的‘土辦法’，卻務實管用。”漳州市紀委監委黨風政風監督室負責同志陳金戀表示，“我們將持續強化監督，護航‘農綜改’項目建設，督促農村基層幹部廉潔履職，實現好、維護好、發展好群眾根本利益。”