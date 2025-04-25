十大考古新發現！實證中華文明突出特性

入選2024年度全國十大考古新發現的項目，是過去一年田野考古工作的突出代表。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月25日電／據新華社報導，一年一度考古盛會，十地十項重大發現，講述泱泱中華的故事。4月24日，2024年度全國十大考古新發現在京揭曉。



四川資陽濛溪河遺址群、浙江仙居下湯遺址、甘肅臨洮寺窪遺址、西藏康馬瑪不錯遺址、湖北黃陂盤龍城遺址、陝西寶雞周原遺址、北京房山琉璃河遺址、安徽淮南武王墩一號墓、雲南晉寧河泊所遺址、新疆喀什莫爾寺遺址——從30個參評考古項目中脫穎而出，這“十大”經過了嚴格的初評、終評等環節，代表著考古界的專業共識。



“入選2024年度全國十大考古新發現的項目，是過去一年田野考古工作的突出代表，涵蓋了人類起源、中華文明起源形成與早期發展過程、夏商周考古、統一多民族國家形成和發展、佛教考古等多個領域，進一步實證中華文明突出特性。”宣布入選結果的國家文物局副局長喬雲飛點贊道。



自1991年開始評選以來，這已是第35次評選年度“十大”。從東到西，從內陸到邊疆，新一年度的全國十大考古新發現有哪些特點？



規模廣大、跨度宏大——



濛溪河遺址群第一地點（即濛溪河遺址）面積約1.2萬平方米；下湯遺址面積約3萬平方米；寺窪遺址面積約200萬平方米，發現了目前已知規模最大、內涵最豐富、級別最高的馬家窑文化大型聚落；周原遺址總面積逾30平方千米，是最大的先周文化聚落和西周都邑聚落……先輩們篳路藍縷，在這片土地上留下了一個個規模驚人的遺存。



要形成這樣大的遺址，背後是經年累月的營建。



莫爾寺遺址始建於公元1世紀，約9世紀末10世紀初廢棄；瑪不錯遺址可分為4期，距今5000年到2000年；濛溪河遺址群的時間跨度更是從距今10萬年到約5萬年。



透過考古這扇窗，我們看到橫亘古今的勤勞與智慧、偉大與綿延。