日照東港區舉辦華僑讀書創業分享會

“書香潤僑 文脈連心”日照東港區舉辦讀書創業分享會。（圖源：中國僑網） 中評社北京4月25日電／據中國僑網報導，4月23日，日照東港區委統戰部在城市書房櫻花園館“僑界會客廳”，舉行“書香潤僑 文脈連心”暨留學人員創新創業分享會。華僑僑眷、歸國留學人員、聯合僑聯等代表參加。



活動中，僑眷和留學人員代表誦讀了《可愛的中國》《紅燭》等紅色經典愛國主義題材作品，大家共同誦讀了《生活是多麼廣闊》。好書推薦、閱讀分享環節，有人推薦了《雷鋒日記》，講述雷鋒如何用平凡的行動詮釋偉大的精神；也有人分享了《偶爾，向生活請個假》，讓大家重新審視生活的節奏與意義。



在輕鬆愉快的氛圍中，還舉行了“僑智心語 賦能致遠”留學人員創新創業分享交流活動。留學人員分享留學、工作、創新創業的故事，講述在國外求學時的艱辛與收穫，回國工作創業過程中遇到的挑戰與突破。活動現場還向留學人員代表贈送了《高能物理學家丁肇中》，傳承科學家精神，厚植家國情懷。



此次分享活動，以書為友，以創新創業為翼，不僅是一次思想的碰撞，更是一場心靈的盛宴。下一步，東港區將繼續發揮橋梁紐帶作用，充分發揮“僑胞之家”“僑界會客廳”等陣地作用，通過開展線上線下形式多樣的活動，團結引領廣大僑界群眾，為東港高質量發展匯聚僑界智慧和力量。

