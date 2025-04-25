走進朝鮮首個化妝品生產基地

中評社北京4月25日電／據人民日報報導，“新義州化妝品廠生產的化妝品種類已經有250多種，並出口到很多國家了。”朝鮮化妝品貿易會社副社長崔勇日接受記者採訪時表示。



近日，記者在朝方人員陪同下，乘車前往朝鮮平安北道新義州市，探訪朝鮮首個化妝品生產基地——新義州化妝品廠。該廠建於1949年9月，是朝鮮歷史較為悠久的工廠之一，深受朝鮮民眾喜愛的“春香”牌化妝品就產自這里。



進入工廠大門，開闊又整潔的廠區映入眼簾。該廠共占地12萬平方米，除了各類廠房、車間，還有專賣店、足球場等配套設施。廠區東側有一棟5層建築，其外牆上書寫著“重視科學”“重視人才”字樣。據介紹，這棟建築就是“春香”研究所。工廠採用產品研發與生產一體化模式，確保創新成果可盡快投入生產。



崔勇日表示，為不斷提高產品質量，新義州化妝品廠的調研人員會在平壤市和各地的專賣店廣泛收集消費者用戶體驗評價，不斷優化產品生產方法，研發並推出新產品。工廠還十分重視人才培養，目前已有26名科學家、工程師、工人、技術員和推銷員被選拔為重點人才給予優待。



來到香皂車間，身著藍色工作服的工人們正有條不紊地忙碌著。“這樣一條香皂流水線一般需要5名工人同時作業。”總工程師白氣哲表示，這里從原料投入到最後成品包裝，已實現自動化流水線作業。



據瞭解，目前新義州化妝品廠香皂年產量約6000噸。其中，人參皂和透明香皂的海外訂單最多，均以朝鮮開城高麗人參提取物為主要原料，溫和不刺激，有保濕殺菌效果，受到消費者好評。



2018年，朝鮮最高領導人金正恩視察時要求該廠對標國內外著名化妝品品牌，不斷提升產品質量，生產更多國家級一流化妝品。近年來，該廠加大科研攻關力度，防過敏化妝品、精製天然精油等產品研發取得良好成果。2019年10月，該廠生產的921型精華液被世界知識產權組織授予發明獎章和證書。